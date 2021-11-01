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Общество1 ноября 2021 13:24

В мэрии Самары отказали в застройке высотками территорию рядом с парком Дружбы

Строительная компания планировала построить многоэтажные дома с 0,5 парковочного места на квартиру
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Строить высотки рядом с парком не будут

Строить высотки рядом с парком не будут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары отказала застройщику «Самарский строительный альянс» в выдаче разрешения на строительство в границах улиц Советской Армии, Карбышева, Гагарина и Печерской.

ООО «ССА» планировало построить рядом с парком Дружбы многоэтажные жилые дома с 0,5 парковочного места на одну квартиру. Общая площадь застройки – 96,6 тысяч квадратных метров.

В июле этого года в мэрии состоялись публичные слушания, где местные жители забраковали проект строительной компании. В конце октября чиновники все же приняли окончательное решение и запретили строительство.