СК раскрыл подробности дела против сотрудников Минтранса Самарской области

Чиновников подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей

Стали известны подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении сотрудников министерства транспорта и автодорог Самарской области. По данным следователей, они допустили нарушения при реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы». Их действия нанесли многомиллионный ущерб.

- Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба» по материалами проверки региональной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, чиновники ненадлежащим образом выполняли свою работу с октября 2019 года по настоящее время. Они заключили концессионное соглашение, в рамках которого грузовики со стройматериалами пустили по дорогам регионального, муниципального и местного значения. Из-за этого оказались разрушены несколько участков. Это привело к закрытию школьных маршрутов. В итоге 142 ребенка из Сызранского и Шигонского районов перестали возить до учебных заведений.

По предварительной оценке, сумма причиненного Самарской области ущерба составила как минимум 190 млн рублей.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ход расследования лично контролирует глава СУ СК по Самарской области Марат Галиханов.