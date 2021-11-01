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Общество1 ноября 2021 15:34

В Самаре часть «Южного» кладбища отдали Иверскому монастырю

Постановление о создании вероисповедального участка появилось на сайте городской администрации
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На Южном кладбище будут отдельно хоронить верующих Иверского монастыря

На Южном кладбище будут отдельно хоронить верующих Иверского монастыря

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о создании на территории кладбища «Южное» вероисповедального участка для Иверского женского монастыря для захоронения православных христиан.

Согласно постановлению, на 1 линии 4 квартала кладбища Иверскому монастырю отдадут 235 квадратных метров земли для захоронений.

Напомним, ранее в муниципальную программу о развитии сферы ритуальных услуг были внесены изменения. Благодаря решению гордумы в программу дополнительно внести 7,5 миллионов рублей на покупку дополнительно участка для кладбища.