В Самаре часть «Южного» кладбища отдали Иверскому монастырю

На Южном кладбище будут отдельно хоронить верующих Иверского монастыря

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о создании на территории кладбища «Южное» вероисповедального участка для Иверского женского монастыря для захоронения православных христиан.

Согласно постановлению, на 1 линии 4 квартала кладбища Иверскому монастырю отдадут 235 квадратных метров земли для захоронений.

Напомним, ранее в муниципальную программу о развитии сферы ритуальных услуг были внесены изменения. Благодаря решению гордумы в программу дополнительно внести 7,5 миллионов рублей на покупку дополнительно участка для кладбища.