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Здоровье2 ноября 2021 8:13

Роспотребнадзор рекомендовал продлить коронавирусные ограничения в Самарской области после 7 ноября 2021 года

В регионе наблюдается критическая эпидемиологическая ситуация
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Окончательное решение будет принято позже

Окончательное решение будет принято позже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 1 ноября 2021 года, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова рекомендовала рассмотреть возможность продления ограничений и после режима нерабочих дней.

- После 7 ноября 2021 года необходимо продлить запрет на любые очные массовые мероприятия, а также рассмотреть возможность расширения перечня учреждений, доступ граждан в которые возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, - сказала Светлана Архипова.

По словам врачей, такое решение будет оправдано и продиктовано заботой о здоровье жителей Самарской области. По данным оперштаба, на прошедшей неделе отмечен высокий прирост заболеваемости среди пенсионеров – почти на 30%. В настоящее время действует обязательная самоизоляция для невакцинированных граждан старше 60 лет.