В Самаре хотят расширить список организаций, где вход будет возможен только по QR-коду

Сейчас QR-код просят в ТЦ и гипермаркетах

На оперативном совещании глава Роспотребнадзора Светлана Архипова предложила расширить список учреждений, где доступ граждан осуществляется только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом.

По данным ведомства, за неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 38%. Рост отмечается во всех возрастных группах. Наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю зафиксированы среди жителей 15-17 лет, 30-49, 65+ лет.

- Крайне важно сейчас позаботиться о здоровье людей. Роспотребнадзор рекомендует также продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней, - заявила Светлана Архипова.

Специалисты отмечают, что в зоне риска заражения сейчас находятся работники офисов, банков, торговли продовольственными товарами, здравоохранения, образования, транспорта и промышленных предприятий. В настоящее время вход по QR-коду действует в торговых центрах и магазинах площадью свыше 2 тысяч квадратных метров.