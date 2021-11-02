Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 15:55

Колонна полицейских УАЗов на Московском шоссе напугала самарцев

Горожане не были готовы к встрече с таким количеством служебного транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские машины ехали в сторону выезда из города

Полицейские машины ехали в сторону выезда из города

Жители Самары во вторник, 2 ноября 2021 года, заметили необычную картину. На Московском шоссе выстроилась целая колонна полицейских УАЗов. Один из жителей города заснял этот момент на видео

- Что происходит? Война началась? По Московскому шоссе ехали в сторону выезда из города, - написал в соцсетях автор ролика.

Версию про войну интернет-пользователи сразу отвергли. Если бы она началась, по дорогам региона стал бы разъезжать совсем другой транспорт — танки или БТР. Некоторые горожане, шутя, предположили, что правоохранители всем составом едут на вакцинацию против коронавируса. Однако, вероятнее всего, это был новый служебный транспорт, который просто перевозили в другой город.

Отметим, что вереница полицейских УАЗов уже вторую неделю разъезжает по Самарской области. В конце октября жители видели их на заправке в районе поселка Курумоч. По словам очевидцев, колонна передвигалась в сторону Тольятти.

Колонна полицейских УАЗов в Самаре 2.11.2021
Видео: Подслушано Самара