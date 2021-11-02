Власти Самарской области не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта

Для проезда в общественном транспорте QR-код пока не потребуется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова в эфире ГТРК «Самара» рассказала, что власти не планируют вводить QR-коды для проезда в общественном транспорте.

Накануне на оперативном совещании Архипова предложила расширить список учреждений, где доступ граждан осуществляется только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании коронавирусом. В связи с этим у жителей Самары возник вопрос о необходимости кодов для автобусов, троллейбусов и трамваев.

Глава регионального Роспотребнадзора признала, что общественный транспорт является сегодня одним из главных рассадников инфекции. Но пока использовать QR-код в качестве пропуска в общественный транспорт не планируют.