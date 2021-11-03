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Общество3 ноября 2021 9:12

В Самаре на планировку территории для новой станции метро «Театральная» потратят 13,82 миллионов рублей

Минстрой Самарской области объявил аукцион на поиск подрядной организации
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Межевание территории будет проходить с учетом границ ОКН. Фото: vts-samara.ru

Межевание территории будет проходить с учетом границ ОКН. Фото: vts-samara.ru

Министерство строительства Самарской области открыло электронный аукцион на поиск подрядчика, который за 13,82 миллионов рублей распланирует линию от станции метро «Самарская» до «театральной».

Согласно техзаданию, подрядная организация должна подготовить проект планировки территории площадью 12,4 га. Особенно важно, что при межевании необходимо будет учесть границы объектов культурного наследия.

Победителя торгов объявят уже в начале декабря 2021 года.

Напомним, новая станция метро «Театральная», которая свяжет Безымянку и исторический центр Самары, должна появиться уже к 2024 году. Средства на завершение первой ветки выделит федеральная казна – соответствующий инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей региону одобрила правительственная комиссия по региональному развитию.