Шестой кассационный суд рассмотрит жалобу Дмитрия Гуренкова на приговор

Дмитрия Гуренкова выпустили на свободу сразу после вынесения приговора Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Шестой кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор по делу о покушении на мошенничество. Обвиняемым по нему проходил бывший управляющий микрорайоном в Куйбышевском районе Самары, экс-руководитель «Национальной Общественной Дружины» Дмитрий Гуренков. Информация размещена на сайте инстанции.

Напомним, 6 августа 2020 года Куйбышевский районный суд признал Гуренкова виновным в покушении на мошенничество. Его приговорили к 1 году и 11 месяцам лишения свободы. Однако в колонию он так и не попал. Его отпустили прямо в зале суда. Все потому, что весь этот срок Гуренков отсидел в СИЗО.

Приговор обжалуют сразу две стороны: сам осужденный и зампрокурора Самарской области Тимур Маслов. Представление от надзорного ведомства поступило в Шестой кассационный суд 6 октября, а заявление Дмитрия Гуренкова — 11 октября. Дата заседания уже назначена. Оно пройдет 14 декабря 2021 года.