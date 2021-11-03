Самарцы смогут вновь привиться от COVID-19 в областной библиотеке 3 ноября 2021 года

Прививочный пункт в библиотеке оказался очень востребованным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививочный пункт в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) продолжит работать в среду, 3 ноября 2021 года. Марафон вакцинации здесь решили продлить из-за высокой востребованности.

Накануне, 2 ноября, прививки против коронавируса в областной библиотеке сделали более тысячи горожан. Здесь можно пройти как первую вакцинацию, так и повторную. Поставить защиту от COVID-19 может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. С собой необходимо принести паспорт.

Прививочный пункт будет работать сегодня до 20:00. Те, кто получит в библиотеке первый компонент вакцины, могут получить второй здесь же, но уже через 21 день. Отметим, что помещение поделили на зоны: вход, оформление документации, осмотр врачом, вакцинация. Это позволяет избежать очередей.

Напомним, пункт в областной библиотеке — дополнительный. Сейчас на территории региона действуют 167 постоянных пунктов. Девять из них работают в круглосуточном режиме.