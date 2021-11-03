В Самаре трое бывших высокопоставленных полицейских обжалуют приговор за взятки

Дело экс-правоохранителей начал рассматривать Самарский областной суд Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре трое бывших высокопоставленных полицейских подали апелляцию на свой приговор. Ранее их осудили за взятки. В общей сложности они получили 20 лет колонии. Во вторник, 2 ноября 2021 года, Самарский областной суд приступил к рассмотрению их жалоб. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

В деле фигурируют экс-глава миграционного подразделения ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Котов, экс-начальник Центра хозобеспечения главка Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин. Речь идет о получении незаконного вознаграждения в 300 тысяч рублей. Деньги полагались за помощь в выдаче мигрантам разрешения на временное проживание.

В июне 2021 года Советский районный суд Самары вынес всем троим приговор. Дмитрий Котов получил 7 лет колонии строгого режима, Максим Шаталов — 8 лет. Также каждого обязали выплатить по 3 млн рублей. Что касается Александра Москвитина, то ему назначили 5,5 лет колонии общего режима и штраф в 2,1 млн рублей.

Теперь они пытаются обжаловать свой приговор. Очередное заседание по их уголовному делу намечено на 16 ноября 2021 года.