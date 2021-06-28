20 лет лишения свободы на троих: самарским полицейским вынесли приговор за взятки

Бывшие полицейские Максим Шаталов (на верхнем портрете), а Дмитрий Котов (на нижнем) получили реальные сроки Фото: Александра БУДАЕВА

Советский районный суд на днях огласил приговор трем высокопоставленным полицейским – конечно же, бывшим, потому что со службы их уволили.

Напомним, речь идет о экс-руководителе миграционного подразделения облМВД Дмитрие Котове, а также экс-начальнике Центра хозобеспечения Главка Максиме Шаталове и его заместителе Александре Москвитине, - все трое в начале года попали под суд за коррупцию.

По версии следствия, Максим Шаталов успешно получал откаты от подрядчиков, с которыми облМВД заключало договоры на уборку помещений, поставку собачьего корма и утилизацию металлолома. Деньги передавались через посредника – Александра Москитина. Однажды в эту схему «влип» и Дмитрий Котов, который в начала 2020 года за 300 тысяч рублей обещал выдать разрешения на временное проживание трем мигрантам.

Задержали их сотрудники ФСБ, в региональном Следственном комитете возбудили уголовные дела о коррупции, а в феврале этого года всех отдали под суд. Интересно, что в суде озвучивались и иные версии произошедшего, плюс назывались имена полицейских, которые так или иначе были замешаны в этих схемах.

Но виновными в итоге признали подсудимых. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, Дмитрия Котова и Максима Шаталова приговорили к 7 и 8 годам колонии строгого режима соответственно, плюс каждый из них обязан выплатить в государственную казну по 3 млн рублей, Александру Москвитину назначили 5 с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 2 млн 100 тысяч рублей.

С большой долей вероятности осужденные этот приговор будут обжаловать в Самарском областном суде.

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