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Общество3 ноября 2021 13:19

Глава Смышляевки Вячеслав Брызгалов официально ушел в отставку

Чиновник решил покинуть пост по собственному желанию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вячеслав Брызгалов ушел с поста вскоре после скандала с застройкой улицы магазинами

Вячеслав Брызгалов ушел с поста вскоре после скандала с застройкой улицы магазинами

Глава Смышляевки Волжского района Вячеслав Брызгалов официально ушел в отставку. Решение о досрочном прекращении его полномочий было принято 26 октября на собрании представителей городского поселения.

В документе, опубликованном на сайте администрации Смышляевки, указано, что Вячеслав Брызгалов решил покинуть свой пост по собственному желанию и в связи с выходом на пенсию. Замену ему уже подыскали. Пока исполнять обязанности главы городского поселения будет Андрей Сапрыкин. Нового руководителя выберут по итогам соответствующего конкурса.

Напомним, в августе 2021 года в Смышляевке произошел скандал. Местные жители устроили акцию протеста. Им не понравилось, что на одной из улиц поселения, где обещали построить сквер, возведут магазины. Вскоре в дело вмешалась прокуратура. Она организовала проверку.