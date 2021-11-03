Глава Смышляевки Вячеслав Брызгалов официально ушел в отставку

Вячеслав Брызгалов ушел с поста вскоре после скандала с застройкой улицы магазинами

Глава Смышляевки Волжского района Вячеслав Брызгалов официально ушел в отставку. Решение о досрочном прекращении его полномочий было принято 26 октября на собрании представителей городского поселения.

В документе, опубликованном на сайте администрации Смышляевки, указано, что Вячеслав Брызгалов решил покинуть свой пост по собственному желанию и в связи с выходом на пенсию. Замену ему уже подыскали. Пока исполнять обязанности главы городского поселения будет Андрей Сапрыкин. Нового руководителя выберут по итогам соответствующего конкурса.

Напомним, в августе 2021 года в Смышляевке произошел скандал. Местные жители устроили акцию протеста. Им не понравилось, что на одной из улиц поселения, где обещали построить сквер, возведут магазины. Вскоре в дело вмешалась прокуратура. Она организовала проверку.