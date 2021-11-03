Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Мы создаем условия, чтобы футболисты от нас не уходили»

Игорь Осинькин стремится сохранить состав Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что в клубе делается все возможное для того, чтобы сохранить текущий состав футболистов.

Регулярно появляются слухи, что тот или иной игрок может покинуть «Крылья». Недавно мы писали, что Антон Зиньковский может уйти в «Спартак» уже этой зимой.

- Есть клубы, задачи в которых выше, и возможности для того, чтобы собирать лучших футболистов, у них гораздо лучше. Мы стараемся сделать так, чтобы футболисты от нас не хотели уходить, чтобы всем было комфортно и они продолжали прогрессировать, - сказал Осинькин.

Сейчас самарские «Крылья Советов» выступают в российской премьер-лиге и после 13-ти туров занимают 7-е место в турнирной таблице.