Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может уйти в «Спартак» уже этой зимой

"Спартак" вновь забирает лучших игроков самарского клуба. Фото: ПФК "Крылья Совестов"

Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Антон Зиньковский может покинуть Самару уже зимой этого года. Московский «Спартак» может предложить трансфер футболисту самарского клуба, сообщил «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в декабре 2021 года у Зиньковского заканчивается контракт с «Крыльями». Генеральный директор футбольного клуба Евгений Калакуцкий сообщил, что полузащитнику предложили продлить контракт, но тот отказался.

Москвичи также интересуются вратарем Иваном Ломаевым и нападающим Иваном Сергеевым, который показал отличный результат в текущем чемпионате.

Стоит отметить, что это не первый футболист, который после самарских «Крыльев» уезжает играть за столицу. Так, в 2020 году в «Спартак» перешел лучший бомбардир самарского клуба Александр Соболев.