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Общество4 ноября 2021 9:05

Дети снова с мамой: в Тольятти детей, спасенных из запертой квартиры, вернули на то же место

Тольяттинские следователи начали проверку соцслужб на предмет надлежащего выполнения должностных обязанностей
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Детей уже изымали из этой семьи, мать собирались лишить родительских прав, но, видимо, что-то пошло не так

Детей уже изымали из этой семьи, мать собирались лишить родительских прав, но, видимо, что-то пошло не так

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Региональный Следственный комитет сообщил о начале проверки после публикации на сайте «КП-Самара» истории многодетной мамы Полины из Тольятти. У женщины с десяток детей, в отношении некоторых она лишена родительских прав, за остальными не особенно ухаживает.

О проблемах в семье стало известно от местных волонтеров, которые дважды за месяц заставали детей одних дома. 3 ноября в квартире были открыты настежь окна, дети были раздетые и голодные – когда им привезли еду, они глотали ее, практически не жуя.

Волонтеры вызвали полицию, детей забрали в отделение. Туда же вызвали Полину. Далее, по словам волонтеров, на горе-мать составили протокол, после чего вместе с детьми отправили ее домой.

- Мы уже начали проверку по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Уже вчера сотрудники подразделения по Центральному району Тольятти приступили к работе с семьей. Сегодня силовики опрашивают волонтеров, которые пытались помочь этой семье последние несколько лет.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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