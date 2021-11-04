Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 ноября 2021 16:11

Правительство Самарской области увеличило финансирование программы по отлову бездомных животных на 2022 год

На одного зверя будут выделять на две тысячи рублей больше
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В контрактах по отлову животных отдельно прописывается гуманное к ним отношение

В контрактах по отлову животных отдельно прописывается гуманное к ним отношение

Фото: Алексей ФОКИН

Правительство Самарской области в следующем году будет выделять муниципалитетам больше денег на программы по отлову бродячих животных. Это следует из постановления, подписанного в конце октября вице-губернатором Самарской области Виктором Кудряшовым.

Если ранее областной бюджет платил за одного зверя примерно 7,8 тысяч рублей, то теперь сумму увеличили до 10 тысяч рублей с небольшим. Изменения вступят в силу с 2022 года.

Область берет на себя лишь часть расходов, остальное подрядчику доплачивает городская казна. В частности, сейчас департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, готового заниматься отловом, кастрацией (стерилизацией) и обработкой от паразитов бездомных животных по средней цене примерно 14 тысяч рублей за одну особь, при этом контракт будет действовать до конца этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарские власти готовы выделить 11,5 млн рублей на отлов и стерилизацию бездомных животных до конца года

В контакте отдельно прописано, что за жестокость подрядчика будут наказывать рублем (подробности)