В Самаре эвакуировали железнодорожный вокзал 4 ноября 2021 года

Ничего опасного внутри не обнаружилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анонимы продолжают терроризировать самарские спецслужбы. Не успела утихнуть шумиха по поводу вчерашней эвакуации торгового центра «Мега» на въезде в Самару, как сегодня история повторилась. Правда, на сей раз, не с торговым центром, а с железнодорожным вокзалом.

- Поступило анонимное сообщение. Все оперативные службы выехали, - кратко прокомментировали ситуацию в пресс-службе Средневолжского линейного управления полиции на транспорте.

Пока здание обыскивали кинологи, народ, стоявший за оцеплением, фантазировал: то кто-то позвонил в дежурную часть, то подозрительный пакет обнаружили, то человека какого-то задержали.

Увы, реальность оказалась прозаичнее. Ничего опасного внутри вокзала не нашлось. Теперь полицейские будут искать того самого анонима, из-за которого поднялся такой переполох. За злую «шутку» ему грозит уголовное преследование.

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