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Общество4 ноября 2021 21:22

Первый снег в Самарской области выпал 4 ноября 2021 года

Правда, увидеть белые хлопья смогли не все
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Самые впечатляющие кадры пока что публикуются из Сызранского района

Самые впечатляющие кадры пока что публикуются из Сызранского района

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

4 ноября 2021 года в Самарской области выпал первый снег. Фотографии припорошенных белыми хлопьями листьев, лавочек и дорожек жители региона уже выкладывают в соцсети.

«С первым снегом!» - подписывают они свои фотографии. И встречают искреннее недоумение. Получается, что снегопад был не везде.

«С первым снегом!» - так подписывают свои фотографии самарцы

«С первым снегом!» - так подписывают свои фотографии самарцы

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пожалуй, самые впечатляющие фотографии пока что выкладывают жители Сызранского района – там и дорогу припорошило, и деревья, и вообще кажется, что зима уже пришла.

В разные годы ноябрь в Самарскую область приходит по-разному: к примеру, в 2011 году мы замерзали при 30-градусных морозах. А годом ранее – в 2010, наоборот, ходили в легких курточках, потому что днем воздух прогревался до +20!

На этой неделе снег вряд ли ляжет: днем 5 ноября ожидается плюсовая температура

На этой неделе снег вряд ли ляжет: днем 5 ноября ожидается плюсовая температура

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Впрочем, судя по прогнозам синоптиков, на этой неделе снег вряд ли ляжет. Уже 5 ноября днем ожидается +7-9 градусов, а значит, белым хлопьям суждено растаять.

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