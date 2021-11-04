Первый снег в Самарской области выпал 4 ноября 2021 года

Самые впечатляющие кадры пока что публикуются из Сызранского района Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

4 ноября 2021 года в Самарской области выпал первый снег. Фотографии припорошенных белыми хлопьями листьев, лавочек и дорожек жители региона уже выкладывают в соцсети.

«С первым снегом!» - подписывают они свои фотографии. И встречают искреннее недоумение. Получается, что снегопад был не везде.

«С первым снегом!» - так подписывают свои фотографии самарцы Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пожалуй, самые впечатляющие фотографии пока что выкладывают жители Сызранского района – там и дорогу припорошило, и деревья, и вообще кажется, что зима уже пришла.

В разные годы ноябрь в Самарскую область приходит по-разному: к примеру, в 2011 году мы замерзали при 30-градусных морозах. А годом ранее – в 2010, наоборот, ходили в легких курточках, потому что днем воздух прогревался до +20!

На этой неделе снег вряд ли ляжет: днем 5 ноября ожидается плюсовая температура Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Впрочем, судя по прогнозам синоптиков, на этой неделе снег вряд ли ляжет. Уже 5 ноября днем ожидается +7-9 градусов, а значит, белым хлопьям суждено растаять.

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