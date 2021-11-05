Вакцинация подростков от COVID-19 в Самарской области может начаться до конца 2021 года

Прививки против коронавируса начнут делать детям с 12 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда и с какого возраста начнут прививать подростков против коронавируса в Самарской области. Об этом рассказала главный инфекционист регионального министерства здравоохранения Елена Стребкова.

По словам специалиста, в ближайшее время начнут вакцинировать подростков в возрасте 12 лет и старше. Планируется, что это произойдет до конца 2021 года.

- Вакцина будет такая же. Говорить о том, что придет назальная форма, пока слишком рано, - отметила Елена Стребкова.

Напомним, в последнее время COVID-19 стал активно поражать детей и подростков. За минувшую неделю выросла заболеваемость среди грудничков, малышей от 1 года до 6 лет, а также среди молодых людей в возрасте 15-17 лет. В Роспотребнадзоре посоветовали родителям ограничить общение детей со сверстниками и контакты с родственниками.