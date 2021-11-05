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Здоровье5 ноября 2021 9:47

Вакцинация подростков от COVID-19 в Самарской области может начаться до конца 2021 года

Об этом сообщила главный инфекционист региона Елена Стребкова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прививки против коронавируса начнут делать детям с 12 лет

Прививки против коронавируса начнут делать детям с 12 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда и с какого возраста начнут прививать подростков против коронавируса в Самарской области. Об этом рассказала главный инфекционист регионального министерства здравоохранения Елена Стребкова.

По словам специалиста, в ближайшее время начнут вакцинировать подростков в возрасте 12 лет и старше. Планируется, что это произойдет до конца 2021 года.

- Вакцина будет такая же. Говорить о том, что придет назальная форма, пока слишком рано, - отметила Елена Стребкова.

Напомним, в последнее время COVID-19 стал активно поражать детей и подростков. За минувшую неделю выросла заболеваемость среди грудничков, малышей от 1 года до 6 лет, а также среди молодых людей в возрасте 15-17 лет. В Роспотребнадзоре посоветовали родителям ограничить общение детей со сверстниками и контакты с родственниками.