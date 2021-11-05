Стоимость проезда в маршрутке № 480 в Самаре поднимут с 14 ноября 2021 года

Пассажирам придется заплатить 45 рублей за проезд от ж/д вокзала до Крутых Ключей

Жителей Самары и пригорода ждет новое повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. С 14 ноября 2021 года подорожает стоимость билета в маршрутке № 480, которая курсирует от железнодорожного вокзала до микрорайона Крутые Ключи.

В объявлении, которое перевозчик разместил в автобусах, говорится, что проезд по Самаре на участке от ж/д вокзала до Керамики/Смышляевки/Промзоны по-прежнему составит 35 рублей. А вот тем пассажирам, которые поедут дальше — до Крутых Ключей, придется заплатить уже 45 рублей.

Перевозчик оповестил о повышении стоимости проезда в маршрутке № 480 / Фото: vk.com/koshelevparksamara

Напомним, ранее подобные объявления появились и в других автобусах. О повышении цен на проезд с ноября 2021 года сообщили компании, которые обслуживают маршруты № 126 «Ж/д вокзал — Кинель» и № 492 «ТЦ «Московский» — Новокуйбышевск». Отметим, что они относятся к межмуниципальным маршрутам с нерегулируемыми тарифами. Перевозчики вправе сами устанавливать стоимость проезда.