«Лагуна» оспорила запрет на застройку части парка 60-летия Советской власти в Самаре

Спор о застройке лесопарка высотками и магазинами все не утихает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вновь рассмотрит дело о застройке части парка 60-летия Советской власти в Самаре. На этот раз процесс будет проходить в арбитражном суде Поволжского округа в Казани. Поводом этому стала жалоба ООО «Лагуна» на решение 11-го арбитражного апелляционного суда.

Спор разгорелся из-за двух участков земли, которые принадлежат компании. Это территория в 10 тысяч кв. м с видом разрешенного использования под магазины и площадка в 188 тысяч кв. м под многоэтажную жилую застройку. Они располагаются в границах Московского шоссе и улиц Ташкентской, Стара-Загора, Алма-Атинской.

В мае 2021 года арбитраж разрешил «Лагуне» использовать данную землю без ограничений. Однако представители мэрии Самары и Росреестра оспорили это решение в 11-м апелляционном арбитражном суде. Тот, вновь рассмотрев дело, встал на сторону чиновников и запретил предпринимателям строить в лесопарке высотки и магазины.

В октябре 2021 года «Лагуна» подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа. Тот ее принял и возбудил производство. Первое заседание по делу назначено на 30 ноября 2021 года.

Напомним, другой фирме все-таки удалось добиться разрешения на строительство многоэтажек на опушке парка 60-летия Советской власти. Как ранее писала «КП-Самара», осваивать участок взялась компания «Сокол». Уже стартовали земляные работы. Их ведут на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинской.