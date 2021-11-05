Пешеходом, погибшим в ДТП под Самарой, оказался 84-летний пенсионер

Пенсионер пересекал проезжую часть не по "зебре" / Фото: ОГИБДД Кинельского района

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 5 ноября 2021 года, в Кинельском районе. Полицейские установили личности участников происшествия и предварительную версию случившегося.

- 62-летний водитель автомобиля «Лада Веста» двигался по трассе Самара - Бугуруслан. На 27 км дороги он наехал на 84-летнего мужчину. Тот пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости, - сообщили в ОГИБДД Кинельского района.

В результате ДТП пожилой пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Сейчас полицейские продолжают выяснять детали происшествия. Проводится проверка.

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть внимательнее, особенно в темное время суток. Пешеходам советуют носить одежду со светоотражающими элементами. Прежде чем выйти на дорогу, необходимо убедиться, что все водители остановились.