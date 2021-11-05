Самарец показал с воздуха строительство надземного пешеходного перехода на Мехзаводе

Новый переход появится в районе 10-го квартала поселка Мехзавод Фото: скриншот с видео

Самарский видеоблогер снял с воздуха строительство надземного пешеходного перехода через Московское шоссе. Его возводят в районе 10-го квартала поселка Мехзавод.

Работы стартовали в сентябре 2021 года. Подрядчик — ООО «СамараТрансСтрой». Судя по видео, сейчас на площадке трудится свайная буровая установка. Она уже сделала с двух сторон магистрали лунки и начала забивать сваи. С высоты это выглядит как две большие грядки.

Напомним, протяженность надземного пешеходного перехода составит 121 метр, а ширина — 4,25 м. Он будет крытым, чтобы защитить пешеходов в непогоду. Объект приспособят для маломобильных граждан — оборудуют лифты и установят кнопки вызова специалистов. Переход планируется достроить до 1 октября 2022 года.