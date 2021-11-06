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Общество6 ноября 2021 13:09

Самарских школьников оставят на дистанционке с 8 ноября 2021

Это коснется только учеников 5-8 и 10 классов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Продлится дистанционное обучение как минимум до 14 ноября.

Продлится дистанционное обучение как минимум до 14 ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дистанционное обучение в школах Самарской области продлят с 8 ноября 2021 года. Однако из дома учиться будут не все, а только ученики 5-8 и 10 классов. Начальная школа, а также 9-ти и 11-классники будут ходить в школы. Об этом в соцсетях сообщают родители школьников и учителя.

- В родительских чат учительница написала, что дистанционка продлится с 8 по 14 ноября. Приказа на сайте школы пока нет, но обещают скоро повесить, - рассказала мама одного из самарских школьников.

Напомним, дистанционное обучение в школах ввели из-за ситуации с коронавирусом. Пока цифры не внушают оптимизма – за сутки в Самарской области выявили 1 621 новый случай заболеваемости COVID-19.