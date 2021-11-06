«Крылья Советов» показали стартовый состав на игру с «Химками»

Поединок пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Химок» на матч 14 тура РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 6 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени.

С первых минут у «Крыльев» на поле появятся Ломаев, Зеффан, Бегич, Чернов, Горшков, Ежов, Витюгов, Пруцев, Зиньковский, Сарвели и Сергеев.

В запасе остались Овсянников, Бельтюков, Солдатенков, Бейл, Божин, Якуба, Пиняев, Липовой, Смирнов, Глушенков и Цыпченко.

У «Химок» в стартовом составе Лантратов, Карпов, Дагерстоль, Идову, Трошечкин, Глушаков, Данилкин, Филин, Кухарчук, Мирзов, Боженов.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию встречи.