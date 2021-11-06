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Спорт6 ноября 2021 15:38

«Крылья Советов» показали стартовый состав на игру с «Химками»

Матч пройдет сегодня, 6 ноября, в 17:30 по самарскому времени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Поединок пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Поединок пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Химок» на матч 14 тура РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 6 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени.

С первых минут у «Крыльев» на поле появятся Ломаев, Зеффан, Бегич, Чернов, Горшков, Ежов, Витюгов, Пруцев, Зиньковский, Сарвели и Сергеев.

В запасе остались Овсянников, Бельтюков, Солдатенков, Бейл, Божин, Якуба, Пиняев, Липовой, Смирнов, Глушенков и Цыпченко.

У «Химок» в стартовом составе Лантратов, Карпов, Дагерстоль, Идову, Трошечкин, Глушаков, Данилкин, Филин, Кухарчук, Мирзов, Боженов.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию встречи.