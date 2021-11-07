Самарцам разрешили приходить в ТЦ и рестораны с бумажным сертификатом о прививке

Пройти в заведения можно и с сертификатом на бумаге

Жителям Самарской области рассказали, что попасть в заведения, открытые только для привитых и переболевших, можно не только по QR-коду, но и по сертификату вакцинированного, который выдают в медицинском учреждении. Так что никаких проблем не будет даже у обладателей кнопочных телефонов и у тех, кто так и не решился завести личный кабинет на Госуслугах.

- Бумажный сертификат, свидетельствующий о пройденной вакцинации, также действителен для предъявления охранникам или проверяющим в культурно-досуговых учреждениях, - рассказали в правительстве Самарской области.

Именно QR-коды были введены для того, чтобы жители были уверены в том, что не будет утечки их персональных данных. При проверке кода через специальную программу видны только первые буквы фамилии и имени человека. В сертификате же все данные написаны сразу. Однако, важно понимать: любой вакцинированный сможет получить доступ в ресторан, ТЦ, салон красоты, фитнес-центр. Также напомним, что для прохода действует и сертификат об отрицательном ПЦР. Тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до посещения.

Здесь мы подробнее рассказываем, куда нельзя будет попасть невакцинированным и без ПЦР-теста после 8 ноября 2021 года.