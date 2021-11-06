Новые ограничения в Самарской области с 8 ноября 2021 года из-за коронавируса: где спросят QR-коды, кто останется дома

В Самарской области расширили применение QR-кода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ограничения в Самарской области из-за коронавируса начнут действовать с 8 ноября 2021 года, их вводят из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В регионе отменили режим нерабочих дней, он перестанет действовать с 8 ноября. Но расширили действие QR-кодов и продлили самоизоляцию для непривитых пожилых граждан.

Разбираемся, что будет работать, а кто должен оставаться дома.

Что откроется в Самаре с 8 ноября 2011 года

Возобновляется работа организаций, которые были закрыты с 25 октября. Это касается и учреждений культуры, спортивных клубов, кафе и ресторанов. При этом, пройти могут только привитые и переболевшие с соответствующими документами – паспортом, QR-кодом или справками.

В театры, кино и на спортивные соревнования снова пускают при условии заполняемости зала на 50%.

Возобновляется работа салонов красоты, студий ногтевого сервиса, а также автосервисов.

Рестораны и кафе работают без ограничений по заполняемости, но в ночное время, с 23:00 до 6:00, работают только на вынос.

Какие ограничения продолжают действовать

Непривитые жители региона старше 60 лет остаются на самоизоляции.

Продолжает действовать масочный режим в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте.

Как учатся школьники с 8 ноября 2021 года

Решение о возобновлении обучения или продлении каникул принимают оперштабы городов и районов в зависимости от ситуации. Это касается школ и дополнительного образования.

До 7 ноября в Самарской области действует режим нерабочих дней.

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