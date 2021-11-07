Ждем без бороды! Игрок "Крыльев" Иван Сергеев отправился в сборную России

Иван Сергеев отправляется в сборную России Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Игрок самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев 7 ноября 2021 года отправляется в расположение сборной России. 11 ноября 2021 года состоится игра с Кипром и фанаты надеются, что тренер главной команды страны даст Ивану игровое время. Матч квалификации пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ивана Сергеева включили в окончательный список в начале ноября. Форвард "Крыльев" уже пообещал, что сбреет бороду после возвращения со сборов. Накануне, после победы команды над Химками, губернатор Самарской области уже подарил Ване бритву, чтобы тот мог исполнить свое обещание.

- Увидеть фирменный "бинокль" на полях Европы, ну что может быть лучше? Удачного дебюта, Иван! - желают бомбардиру болельщики.

А в будущем фанаты надеются увидеть в сборной и других самарских футболистов.