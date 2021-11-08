Рекорд вакцинации от COVID-19 поставили в Самарской области в нерабочую неделю

За неделю в регионе прошли вакцинацию свыше 100 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в нерабочие дни выросли темпы вакцинации. Сейчас общее количество тех, кто сделал прививку, составляет 67% от плана.

По данным регионального Минздрава, с 1 по 7 ноября вакцинировалось рекордное количество человек – более 100 тысяч жителей. Рекорд за сутки – 19 тысяч человек. По словам главы ведомства Армена Беняна, сейчас в губернии есть в наличии 300 тысяч вакцин, большинство из них – «Спутник V». Кроме того, в Самарскую область доставили свыше 9 тысяч вакцин «Спутник Лайт».

Армен Бенян отметил, что единый день вакцинации, который провели в Самаре и Тольятти на прошлой неделе, показал свою эффективность. Прививки делали на двух площадках – в областной универсальной научной библиотеке и культурном центре «Автоград». Губернатор Дмитрий Азаров поручил рассмотреть возможность создания и других подобных пунктов вакцинации.