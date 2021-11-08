Минздрав объяснил, почему для самарцев с медотводом не предусмотрен QR-код

Люди с медотводом не смогут попасть в ТЦ, фитнес-центр или кино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, почему для людей с медицинским отводом не предусмотрен QR-код. Поводом этому стали жалобы горожан на то, что они не могут попасть в ТЦ и крупные магазины.

- Жители с медотводом относятся к категории с высоким риском тяжелого течения COVID-19. Чтобы уберечься от заражения, необходимо максимально ограничить посещение общественных мест, - прокомментировали в твиттере представители Минздрава региона.

Напомним, с 8 ноября 2021 года в Самарской области сняли ограничения, которые вводили на период нерабочих дней. В губернии вновь открыли фитнес-центры, театры, кино, рестораны, кафе, салоны красоты, парикмахерские и т.д. Однако, чтобы попасть туда, необходимо предъявить QR-код.