В Самаре организатора местного автоклуба оштрафовали на 10 тысяч рублей за нелегальный автопробег

Полицейские выписали штрафы участникам несанкционированного автопробега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь прошел несанкционированный сбор и автопробег участников одного из местных автоклубов. Молодые люди из Самары и соседних районов организовали массовый сбор, тем самым нарушив общественный порядок. Полицейские установили личность организатора автопробега и составили на него административный протокол на 10 тысяч рублей.

По данным полицейских, участники автоклуба собрались на парковке недалеко от стадиона на улице Демократической. Прибывшие к месту проведения массового сбора полицейские, провели с молодыми автовладельцами профилактическую беседу о недопустимости нарушений правил дорожного движения и общественного порядка. На месте инспекторы ДПС выписали 24 административных протокола, в том числе за нарушение правил перевозки людей, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством при наличии неисправностей, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, за потребление алкогольной продукции в общественных местах и за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, были задержаны 23-летний организатор массового автопробега из Самары и 31-летний житель Отрадного – администратор группы в социальных сетях, где размещалась информация о дате и времени проведения встречи автовладельцев. В отношении самарца был составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, это не первая сходка автоклуба. Ранее полицейские уже задерживали нарушителей общественного порядка и выпиливали не один десяток административных протоколов.