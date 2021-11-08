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Общество8 ноября 2021 13:49

У горе-матери из Тольятти забрали детей, которых она запирала одних дома

Следователи проводят проверку как в отношении нее, так и по факту возможной халатности со стороны органов опеки
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Дети были настолько голодны, что еду глотали, практически не жуя

Дети были настолько голодны, что еду глотали, практически не жуя

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У многодетной матери Полины из Тольятти забрали четверых детей после визита волонтеров. Все дело в том, что в общественную организацию «Право на счастье» дважды за последний месяц поступали сигналы о бедственном положении детей в этой семье. Они ходили и попрошайничали – кто-то просил у соседей еды, кто-то денег.

Дважды в момент визита волонтеров дети были дома одни. В последний раз в квартире были настежь открыты окна и балкон, а дети были настолько голодны, что еду глотали, практически не жуя.

Полицейские уже составили на Полину протокол, сейчас свою проверку ведут сотрудники Следственного комитета. Причем проверяют не только действия горе-матери, но и сотрудников органов опеки, которым, предположительно, за последние несколько лет не раз поступали сигналы о проблемах в этой семье.

- На данный момент ведется проверка, решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела еще не принято, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Четверых младших детей у Полины забрали. После осмотра медиков их отправили в детский дом. По словам волонтеров, с матерью остался жить старший сын – почему так получилось, пока не совсем понятно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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