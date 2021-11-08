У горе-матери из Тольятти забрали детей, которых она запирала одних дома

Дети были настолько голодны, что еду глотали, практически не жуя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У многодетной матери Полины из Тольятти забрали четверых детей после визита волонтеров. Все дело в том, что в общественную организацию «Право на счастье» дважды за последний месяц поступали сигналы о бедственном положении детей в этой семье. Они ходили и попрошайничали – кто-то просил у соседей еды, кто-то денег.

Дважды в момент визита волонтеров дети были дома одни. В последний раз в квартире были настежь открыты окна и балкон, а дети были настолько голодны, что еду глотали, практически не жуя.

Полицейские уже составили на Полину протокол, сейчас свою проверку ведут сотрудники Следственного комитета. Причем проверяют не только действия горе-матери, но и сотрудников органов опеки, которым, предположительно, за последние несколько лет не раз поступали сигналы о проблемах в этой семье.

- На данный момент ведется проверка, решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела еще не принято, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Четверых младших детей у Полины забрали. После осмотра медиков их отправили в детский дом. По словам волонтеров, с матерью остался жить старший сын – почему так получилось, пока не совсем понятно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пальцами разрывали котлету: в Тольятти волонтеры обнаружили пятерых детей запертыми в квартире

В Тольятти 3 ноября 2021 года в квартире с распахнутыми окнами нашли детей без взрослых (подробности)