Бывший начальник самарской полиции пожаловался в облсуд на следователей

Полковник полиции несколько месяцев находится в СИЗО

Областной суд рассмотрел жалобу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Она была подана в начале октября 2021 года по статье 125 УПК, которая регламентирует порядок рассмотрения жалоб на действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов, ведущих расследование уголовного дела.

Судебное заседание состоялось 2 ноября 2021 года. Суд, рассмотрев ходатайство, оставил его без удовлетворения. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Напомним, полковника полиции подозревают в коррупции. По версии следствия, 10 лет назад Вячеслав Хомских получил взятку от ОПГ «Законовские». Это был автомобиль «Нива». Правоохранитель уже несколько месяцев находится под арестом.