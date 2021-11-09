Следователи нашли виноватого в отравлении семерых детей в тольяттинском бассейне

Бизнесвумен считают ответственной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото: предоставлено пресс-службой

Тольяттинские следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю, бизнесвумен считают ответственной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Таким образом, приближается к концу расследование уголовного дела о массовом отравлении детей после посещения бассейна. В августе в больницу попали семь детей в возрасте от 7 до 14 лет. У всех пациентов медики диагностировали ингаляционное отравление химическим веществом.

- По версии следствия, обвиняемая для обслуживания оборудования бассейна и обеззараживания воды на основании устной договоренности привлекла работника, который не имел соответствующей профессиональной квалификации, - говорят в региональном Следственном комитете.

В результате концентрация хлора в бассейне была в три раза выше нормы.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», под уголовное дело попала Светлана Кокина, в оздоровительном комплексе «Усадьба у Федоровича» на Московском проспекте в Тольятти она хозяйничала на основании субаренды.

Обвинение женщине уже предъявили, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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ЧП произошло 19 августа 2021 года (подробности)