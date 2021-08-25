В бассейне в Тольятти, где отравились семь детей, содержание хлора было превышено в три раза

Расследование продолжается. Фото: СУ СКР по Самарской области

19 августа 2021 года в Тольятти, после купания в местном бассейне, в больницу с отравлением были госпитализированы семь детей в возрасте от 7 до 14 лет. СК возбудил уголовное дело по факту отравления неизвестным веществом.

По предварительной версии следствия, дети купались в бассейне во время празднования дня рождения одного из них. После праздника, несовершеннолетние почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу. У всех пострадавших был поставлен диагноз – ингаляционное отравление неизвестным веществом.

- Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе и анализ проб воды из бассейна. Лабораторное исследование показало, что вода в бассейне не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза.

В настоящее время расследование уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.