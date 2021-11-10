Застройщик отозвал заявление на возведение высотки на ул. Победы в Самаре

Самарцы против строительства многоэтажки в их дворе Фото: Ольга НОВИКОВА

Компания «Поско», которая хотела возвести высотку в границах улиц Победы, Гагарина и 1-го Безымянного переулка в Самаре, отозвала заявление на строительство. Об этом в твиттере сообщил региональный Минстрой.

По данным ведомства, 15 октября 2021 года от ООО «Поско» поступило заявление о выдаче разрешения на строительство. Через несколько дней компания его отозвала. Однако 29 октября застройщик опять обратился в Минстрой. Но и в этот раз его не удалось рассмотреть. Фирма вновь забрала заявление и вновь по собственной инициативе.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Поско» планирует возвести в микрорайоне в границах Победы, Гагарина и 1-го Безымянного переулка 23-этажную высотку. Ее решили «воткнуть» прямо во дворе жилого квартала. Однако местные жители выступили резко против.