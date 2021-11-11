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Общество11 ноября 2021 9:36

Власти Самары заплатят 30 миллионов рублей за проект реконструкции Загородного парка

Администрация ищет подрядчика
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Реконструкция Загородного парка запланирована на 2022 год

Реконструкция Загородного парка запланирована на 2022 год

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары ищет подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории для реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Заявки на торги будут приниматься до 7 декабря, а уже 13 декабря определят подрядчика.

Начальная цена контракта 30 074 338,17 рублей. Подрядчик должен будет подготовить проект планировки и межевания территории объекта регионального значения. Площадь проектируемой территории – 37,5 га.

Напомним, благоустройство Загородного парка планируют начать уже в следующем году. Городские власти планируют превратить парк в «городской лес», так как в центре города не хватает зеленых насаждений.