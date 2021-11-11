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Общество11 ноября 2021 9:50

Два общежития на Безымянке и Мехзаводе в Самаре снесут за 12 млн рублей

Обе постройки признали аварийными
Анастасия ФИЛАТОВА
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Демонтировать оба здания необходимо до 20 декабря 2021 года

Демонтировать оба здания необходимо до 20 декабря 2021 года

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре снесут два аварийных здания — бывшие общежития. Одно расположено в переулке Приволжском, 15 на Безымянке, а другое — в 11-м квартале поселка Мехзавод, 27. Информация размещена на сайте госзакупок.

Департамент управления имуществом Самары уже приступил к поиску подрядчика. Трехэтажное общежитие в переулке Приволжском планируется демонтировать за 8,6 млн рублей. В список работ сходят: снос строений, разборка конструкций и вывоз строительного мусора на полигон. Итоги электронного аукциона подведут 18 ноября.

На демонтаж двухэтажного общежития в поселке Мехзавод намерены выделить 3,4 млн рублей. Напомним, это то самое здание, что горело в мае 2021 года. После пожара постройка осталась без крыши. Подрядчика для выполнения работ определят 17 ноября.

Отметим, что обе аварийные постройки необходимо будет снести в течение месяца. Срок завершения работ — не позднее 20 декабря 2021 года.