В Самарской области из-за жалобы на Минтранс приостановили торги по созданию «умных» дорог

Сотрудников Минтранса заподозрили в коррупционных злоупотреблениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приостановлены торги по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Самарско-Тольяттинской агломерации. Причина — жалоба компании «Швабе-Москва» на министерство транспорта и автодорог региона. Ее направили в ФАС.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 979,3 млн рублей. Итоги электронного аукциона должны были подвести в начале ноября, но потом срок перенесли. Недавно стало известно, что торги и вовсе приостановили.

На сайте госзакупок указано, что ООО «Швабе-Москва» пожаловалась на срок выполнения работ, указанный в техзадании. Так, договор с подрядчиком планировалось заключить примерно 26 ноября, а 30 ноября он уже должен был бы завершить первый этап — подготовить рабочую документацию, обновить и дооснастить подсистемы ИТС и т. д. Сделать подобное за 4 дня — нереально.

Фирма обратилась в Самарское УФАС и потребовала провести внеплановую проверку документации о закупке и принять необходимые меры при выявлении нарушений.

В законности действий сотрудников Минтранса засомневался и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале он сообщил, что направил обращения в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить чиновников на предмет коррупционных злоупотреблений.