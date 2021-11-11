Самарец показал с воздуха зачистку рынка в 15-м микрорайоне

На месте торговых павильонов теперь высятся горы мусора Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается зачистка рынка «Кольцевой» в 15-м микрорайоне. Местный видеоблогер показал с воздуха, как изменилась площадка в ноябре 2021 года.

Судя по видео, часть торговых рядов, которые находились в центре рынка, уже разобрали. Вместо них теперь высятся горы мусора: различные тряпки, металлические конструкции и старые доски. Когда все это вывезут, пока не известно.

Напомним, ранее администрация Кировского района сообщала, что на рынке демонтируют незаконно установленные павильоны. После завершения этих работ территорию планируется благоустроить.