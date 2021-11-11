В Самарской области 80% вакцинировавшихся болеют коронавирусом в легкой форме

У вакцинировавшихся меньше шансов попасть в реанимацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области среди 100 вакцинировавшихся от коронавируса заражаются порядка 3 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Он отметил, что вакцинированные заболевают реже и переносят заражение в основном в легкой форме. Тяжело после прививки болеют только 3-4% заразившихся. «У вакцинированных шанс попасть в реанимацию меньше в 10 раз», - сказал министр.

Сейчас в Самарской области ежедневно находят более 1,5 тысячи заразившихся за сутки, всего с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 150 тысяч человек.

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