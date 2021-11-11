В Самаре подготовили 560 единиц техники для уборки снега

Техники достаточно для обеспечения содержания городских территорий в ноябре и декабре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 ноября в городского думе округа Самары разбирали вопрос о готовности муниципального хозяйства к уборке дорог зимой. По сообщению руководителя департамента хозяйства и экологии Олега Ивахина – к уборке от снега в Самаре, в целом, готовы.

На данный момент в собственности муниципальных предприятий более 360 единиц самосвалов, грейдеров, тракторов и 200 единиц привлеченной техники. Как сообщают в думе, бригады механизаторов будут работать в две смены. Готовность техники к работе в зимний период сейчас оценивают свыше 70%.

Также подняли вопрос об уборке дворов, тротуаров и пешеходных переходов. Депутаты призвали представителей профильные ведомства качественнее выполнять свою работу.

Как поясняют чиновники, для ручной уборки территорий рассматривают закупку дополнительной техники, которая смогла бы заменить ручной труд, так как дворники укомплектованы всего на 65%.

Напомним, что в прошлом году мэрия была недовольна чисткой дворов после снегопада.