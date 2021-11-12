В Самарской области предложили выделять семьям деньги на покупку продуктов

Деньги планируется выделять на приобретение базового набора продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут ввести новую меру поддержки для малообеспеченных семей. Им предложили выделять деньги на покупку продуктов. С такой инициативой выступила и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства региона Наталья Катина.

Она предложила переводить определенную сумму на карту жителя Самарской области. Эти деньги семьи смогут потратить на приобретение базового набора продуктов (к примеру, куриное мясо, молоко, хлеб). Речь идет о тех товарах, на которые крупные торговые сети готовы предложить скидки. По словам Натальи Катиной, предварительная договоренность уже есть.

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал данную идею. Он поручил проработать вопрос с учетом продуктов «борщевого набора».