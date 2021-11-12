В Самаре никто не захотел ловить бродячих животных

Торги на отлов бродячих животных провалились Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Самаре провалились торги по поиску подрядчика для отлова бездомных животных. Выполнять эти работы никто не захотел. На электронный аукцион не было подано ни одной заявки.

Данный лот стоимостью 11,5 млн рублей разместили на сайте госзакупок в конце октября 2021 года. Желающие могли подать заявку в течение нескольких дней. Однако к 10 ноября никто не захотел поучаствовать в торгах. Электронный аукцион признали несостоявшимся.

Напомним, подрядчика планировалось найти для отлова, стерилизации и чипирования бродячих животных. Срок выполнения работ — до 24 декабря 2021 года. Теперь, видимо, властям придется провести повторные торги.