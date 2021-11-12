Четыре села в Самарской области остались без газа из-за ДТП с грузовиком

Грузовик протаранил газопровод и повредил его / Фото: прокуратура Самарской области Фото: Instagram.com

Утром в пятницу, 12 ноября 2021 года, на 27 км трассы Богатое — Самара — Утевка в Богатовском районе произошло ДТП, из-за которого оказался поврежден газопровод. Авария привела к тому, что жители четырех сел остались без газа.

- Все случилось примерно в 6:10 около села Съезжее. Водитель грузовика с полуприцепом-цистерной съехал с дороги и врезался в газопровод высокого давления. После этого он скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подачу газа приостановили в селах Виловатое, Съезжее, Андреевка и Максимовка. В общей сложности это более 1 тысячи жилых домов. Аварийная бригада газовой службы уже на месте. Она занимается ремонтом.

Полицейские организовали по факту происшествия проверку. Ее ход и результаты проконтролирует прокуратура.