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Здоровье12 ноября 2021 12:36

Коронавирус 12 ноября 2021 года подтвердился у 1798 жителей Самарской области

За сутки лечение закончили 923 COVID-пациента
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число случаев заражения в регионе достигло 153 257

Общее число случаев заражения в регионе достигло 153 257

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на пятницу, 12 ноября 2021 года. За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 1798 жителей региона. Общее число случаев заражения теперь составляет 153 257.

Самарская область по-прежнему остается на четвертом месте в стране по суточному приросту больных. Накануне министр здравоохранения региона Армен Бенян объяснил, почему каждый день фиксируются такие высокие цифры. По его словам, все дело в массовом тестировании на КВИ и улучшении методов диагностики.

По данным оперштаба, в губернии также растет число выздоровевших. За сутки выписались с больничного 923 человека. За все время лечение закончили 112 908 жителей Самарской области.

Увеличилось и количество летальных случаев. Умерли еще 23 COVID-пациента. Общее число смертей c начала пандемии — 4 945.