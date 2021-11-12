Коронавирус 12 ноября 2021 года подтвердился у 1798 жителей Самарской области

Общее число случаев заражения в регионе достигло 153 257 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на пятницу, 12 ноября 2021 года. За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 1798 жителей региона. Общее число случаев заражения теперь составляет 153 257.

Самарская область по-прежнему остается на четвертом месте в стране по суточному приросту больных. Накануне министр здравоохранения региона Армен Бенян объяснил, почему каждый день фиксируются такие высокие цифры. По его словам, все дело в массовом тестировании на КВИ и улучшении методов диагностики.

По данным оперштаба, в губернии также растет число выздоровевших. За сутки выписались с больничного 923 человека. За все время лечение закончили 112 908 жителей Самарской области.

Увеличилось и количество летальных случаев. Умерли еще 23 COVID-пациента. Общее число смертей c начала пандемии — 4 945.