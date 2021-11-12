В Самаре на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной заработали автоматические трамвайные стрелки

Водителям трамваев не приходится выходить из кабины и вручную переводить стрелки. Фото: Администрация Самары

В пятницу, 12 ноября 2021 года, в Самаре на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной заработали автоматические трамвайные стрелочные переводы. Подрядчик установил оборудование, обновил 150 сетров трамвайных рельс и благоустроил территорию.

Прежде всего автоматические стрелки необходимы для удобства водителей трамваев при поворотных маневров с линии, проходящей по улице Ново-Садовой. Теперь им не нужно выходить из транспорта и переводить стрелки вручную - при движении от Барбошиной поляны стрелка автоматически переключается для «левого поворота», а при движении в направлении «из города» – для «правого поворота». «Автомат» работает в прямом и обратном направлениях движения трамваев.

Также автоматические стрелки повышают ритмичность движения трамваев, что особенно оценят пассажиры. Они смогут сэкономить время, которое ранее затрачивалось на выполнение этих действий водителями.