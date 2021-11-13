В Тольятти 13 ноября 2021 пройдет единый день вакцинации

В Тольятти пройдет единый день вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в субботу, 13 ноября, пройдет единый день вакцинации от коронавируса. Пункт вакцинации подготовят на базе культурного центра «Автоград».

Пункт будет работать с 8:00 до 18:00. Привиться смогут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее в Самаре в областной библиотеке работал единый пункт вакцинации, где прививки сделали сотни человек.

Сейчас в Самарской области ежедневно находят более 1,5 тысячи заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии заразились свыше 150 тысяч человек, из них выздоровели почти 113 тысяч, умерли 4 945.