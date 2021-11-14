Владельцы Солнечного рынка около «Амбара» снова проиграли суд против властей Самары

Суд в очередной раз встал на сторону чиновников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владельцы Солнечного рынка в Куйбышевском районе Самары проиграли суд против городской администрации. Соответствующее решение размещено на портале Арбитражного суда Поволжского округа.

С кассационной жалобой на действия городских властей в суд обратилось ООО «Долина» - владельцы семи торговых павильонов на кольце Южной обводной дороги недалеко от ТЦ «Амбар» в Куйбышевском районе.

Судебные тяжбы между бизнесменами и мэрией длятся уже больше года. Тогда чиновники отменили выданное ранее разрешение на организацию рынка на выезде из города. Торговцы посчитали решение незаконным и обратились в суд с требованием его отменить и продлить договор аренды. Как выяснилось, коммерсанты собирались позже вовсе выкупить павильоны в собственность. Но это им не удалось. Суды нескольких инстанций единодушно встали на сторону городских чиновников.

Точку в споре поставил Арбитражный суд Поволжского округа. Он отказал бизнесменам в удовлетворении кассационной жалобы и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции. Оспорить это решение может только Верховный суд.

Одновременно мэрия подала на коммерсантов встречный иск. От бизнесменов требуют более 12 миллионов рублей долга за аренду.